日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5242枚だった。 ◯2026年1月限（特別清算日：1月9日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 5242(5242) SBI証券 5793(2965) ソシエテジェネラル証券2223(2223) 楽