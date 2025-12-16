Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÍÎ¼òÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¡£³ú¤ó¤À½Ö´Ö¤ÎÍÎ¼ò¤Î¹á¤ê¤È¸ý¤É¤±¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´ÅÌ£¤ÈÍÎ¼ò¤Î¶ìÌ£¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥·¥í¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢»³Íü¸©¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡Ö¶âÀº¸®¡×¸ø¼°X¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÂÔ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊýË¡°Ê¾å¤Ë¡¢Åê¹Æ¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¿Þ²ò¤ËÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é