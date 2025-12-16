吉林省長春市の長春人文学院で学生が介護技術実習の授業を受けていた。同校は急速に進む高齢化とシルバー経済の発展に対応するため、「高齢者サービス管理」専攻を開設した。中国新聞網が伝えた。同専攻は管理学、心理学、看護学を融合し、介助・福祉総合実習、高齢者レクリエーション活動企画・総合実習、スマート高齢者ケア実務など約30のカリキュラムが設けられ、運営と管理に精通し、かつ実務スキルも備えた複合型人材を育成す