スマートフォンアクセサリーなどを手がけるロア・インターナショナル（東京都新宿区）は、「VOVA（ボバ）」ブランドから、モバイルバッテリー「Heat Zero（ヒートゼロ）」を2025年12月15日に発売した。米規格の最高難燃グレードの素材を筐体に採用従来の液体素材と比べ液漏れや発火のリスクが少ないという準個体素材の採用により、高耐久かつ発火リスクを大幅に低減。強い衝撃やクギ刺しなどの過酷な条件下でも発熱および発火しに