中国外務省の報道官は、小泉防衛相が国会で中国の軍事費が急増している例を挙げ、日本の防衛費増額の必要性を答弁したことについて、「正当な国防建設を誹謗中傷する態度は悪質だ」などと批判しました。小泉防衛相は、15日の参議院予算委員会で防衛費の増額について問われた際の答弁で「中国は20年で軍事費を7倍に増やしている。最近3年間の伸び率も日本を上回っている」などと中国を例にあげて、防衛費増額の必要性を主張しました