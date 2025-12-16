年末年始、JR各社の指定席予約数は過去最高となっています。15日時点での予約数は524万席と去年の同じ時期を2パーセント上回っていて、新幹線の指定席は全体の半分以上が埋まっています。下りのピークは今月27日（土）、上りのピークは来年1月3日（土）です。また、JR東海によりますと、東海道・山陽新幹線はのぞみ、ひかりともに今月27日午前に東京を出発する列車と1月3日午後、東京に向かう列車がほぼ満席だということです。