JAなどの集荷業者と卸売業者の間で取引される2025年産の新米の価格、相対取引価格が4カ月ぶりに値下がりに転じました。【映像】コメ 82銘柄中43銘柄が値下がり農林水産省が発表した11月のコメの相対取引価格は、全銘柄の平均で玄米60kgあたり去年より52％高い3万6493円でした。ただ、3万7058円をつけ過去最高値を更新した10月と比べると565円値下がりしました。販売数量は10月と比べて27％少ない約24万6000tでした。農水省は