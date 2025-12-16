気象庁は、現在の警報や注意報などの防災気象情報を見直し、来年5月下旬から新たな情報の運用を始めると発表しました。【映像】新しい防災気象情報について気象庁は、防災気象情報の名称を変更し、警戒すべきレベルを5段階に整理しました。命の危険があり、直ちに身の安全の確保を呼びかける際は、「レベル5」に相当する「特別警報」が発表され、新たに「レベル4」に相当する情報として、「危険警報」が新設されました。また