TRFが16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（19日公開）ファイヤーステージイベントに登場した。【写真】今日も華やか！色鮮やかなジャケットで登場したDJ KOOSAMは「前作がああいう感じで終わっているので、確実に敵死んでいないですからね。ひと波乱あるだろうなと。たぶん単純な敵と味方の戦いというよりは、価値観の戦いなのかなと予想しています」と熱弁。続けて「DJ KOOくんは、アバター