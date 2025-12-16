16日（火）から21日（日）にかけて、ブラジルのベレンにて2025男子世界クラブ選手権大会が開催される。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場し、クラブ世界一をかけて戦う。 日本からは、アジア王者として大阪ブルテオンが出場。さらに欧州王者として石川祐希が所属するイタリアのペルージャも出場する。2チームは予選グループで同