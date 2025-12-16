ノンアルコールビール「サッポロSUPERSTAR」サッポロビールとミズノは16日、ノンアルコールビール「サッポロSUPERSTAR（スーパースター）」を開発したと発表した。ホップ由来のすがすがしい味わいで「運動後の一杯」として提案。近畿2府4県で2026年2月25日に発売する。350ミリリットルの缶入りで、想定販売価格は1缶184円前後。スーパーやコンビニで販売する。ミズノは南信州ビール（長野県駒ケ根市）と協力し、22年