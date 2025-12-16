高市首相（自民党総裁）と日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は１６日、国会内で会談した。臨時国会の会期末を１７日に控え、両党が提出した衆院議員定数削減法案の扱いなどを協議したとみられる。法案は野党の反発で審議入りするメドが立っていない。両党首は会談後に共同記者会見を行う予定だ。