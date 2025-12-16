日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」が１７日、都内で開催され、女子トップゴルファーがそれぞれドレスアップして登場。会場を彩った。ライブや写真集も発売するなどアイドルゴルファーとして人気の菅沼菜々（２５）＝あいおいニッセイ同和損保＝は、この日、年間ベストプレーを受賞。まさにアイドル風の衣装で登場し、魅了。肩の出た白のトップスにフワリとしたベージュのスカー