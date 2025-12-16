気象庁は、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.5の地震の後、この領域での地震活動は低下しているものの、平時と比べ発生回数は多いとの見解を示しました。【映像】気象庁の会見気象庁は16日の会見で、「徐々に活動は低下してきていて、マグニチュード7.5の地震発生当初に比べると、同程度の地震が起きる可能性は低くなった」と説明しました。ただ、平時と比べると引き続き地震の回数は多いとした上で、「巨大地震は突発