サムスンが実施した折りたたみ端末に関するアンケート調査から、次期「Galaxy Z Fold 8」として噂されるワイド版モデルのデザインが明らかになった可能性があると報じられています。 ↑タブレット型で折りたたみiPhoneとガチ対決？（画像提供／Amanz／Unsplash） サムスン関連情報サイトのSammyGuruによると、調査に使用された画像には、現行モデルのGalaxy Z Fold 7とは明確に異なる、横方向に広いブック型折りたたみ端末の