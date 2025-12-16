2歳の子を持つ知人は、子連れで利用可能かどうかを、お店に確認を取ってから来店しました。しかし、そこで店員さんがした失礼な対応のせいで、食事を楽しめない事態になってしまったそうです。知人の体験したエピソードを紹介します。 子連れで飲食店