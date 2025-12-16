マスク資料 香川県教育委員会は16日、インフルエンザの集団感染が発生したとして、県内の小中高校や幼稚園など25施設で学年・学級閉鎖としました。 地域別では、高松市が11施設、丸亀市と観音寺市と三豊市がそれぞれ3施設、さぬき市が2施設、三木町・宇多津町・多度津町がそれぞれ1施設でした。 香川県はインフルエンザ流行警報を発令しています。