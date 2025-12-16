●日本生命が医療データ分析のMDV買収大手保険会社の日本生命が、医療データ分析などを手掛けるメディア・データ・ビジョン（MDV）を約568億円で買収することを発表した。【こちらも】NetflixのWBD買収で渦巻く思惑とは?日本生命は16日からMDVに対し、TOB（株式公開買い付け）を実施。最終的には完全子会社化を目指す。日本生命はMDVの子会社について、「ヘルスデータ、ヘルスデータ分析体制等を新たな事業基盤として確立し