明日17日(水)は九州から北陸にかけての日本海側は午前中から雨で、午後は近畿や東海など太平洋側でザッと雨が強まる所も。週末は寒さがゆるみ、各地の気温は平年を大幅に上回る見込み。21日(日)はさらに広い範囲で雨。積雪の増えた所では、融雪による雪崩や落雪に注意が必要です。明日17日(水)は雨・雪エリアが拡大局地的な強い雨・落雷・突風に注意明日17日(水)にかけて、日本付近を気圧の谷が通過します。上空の寒気や南から流