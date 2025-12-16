°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿»ÔÄ¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµÄ²ñ²ò»¶¸¢¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢16Æü¡¢¹ñ¤Ê¤É¤Ë°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª Á°»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔµÄ²ñ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤ÇÉÔ¿®Ç¤¤ò²Ä·è¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤¬ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¸¢¸Â¤ò¹Ô»È¤·»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÏÁ°»ÔÄ¹¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤è¤ë¡ÖÂçµÁ¤Ê¤­²ò»¶¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢µÄ²ñ²ò»¶¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«