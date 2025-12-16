第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大が１６日、練習拠点としている相模原市の相模原キャンパスで壮行会を行い、原晋監督（５８）、主将でエースの黒田朝日（４年）らが昼休みに集まった学生、教職員らに、いよいよ、あと約２週間後に迫った大一番に向けて意気込みを語った。原監督は恒例として今大会では「輝け大作戦」を発令。「１１日には青山キャンパス