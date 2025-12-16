◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝美浦トレセン、１２月１６日リアライズシリウス（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は全休日明けの１６日、Ｂダートコースを１周半の調整。手塚久調教師は「今日は手前の替え方もスムーズ。先週は休み明けの感じがあったが、日曜日の動きも良かったし、（状態は）上がってくると思います」と説明した。Ｗ