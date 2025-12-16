全世界歴代興行収入ランキングで第1位、人類が生み出した全映画の頂点に立つ『アバター』（09）。そしてジェームズ・キャメロン監督のもう一つの代表作である『タイタニック』（97）を超え、同ランキングで第３位にランクインする偉業を成し遂げた『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（22）。これらの作品を世に贈りだし映画界の頂点を極め、さらに映像技術に関して進化し続ける巨匠ジェームズ・キャメロンが監督する「アバタ