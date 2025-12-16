俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（2026年1月6日スタート、毎週火曜深0：24）の追加キャストが16日、発表された。大西利空、竹森千人、石川恋、稲葉友が出演する。【写真】恋愛経験ゼロな黒崎さんを演じる山中柔太朗原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊