サプリ問題で新浪剛史氏が辞任した後、空席となっていた経済同友会の代表幹事に日本IBMの山口社長が選ばれました。経済同友会の代表幹事に内定 山口明夫氏「正しいと思うことを情熱を持って、しっかりと進めていきたい。それから結果にこだわりたい」経済3団体の一つ、経済同友会の代表幹事に内定したのは、日本IBMで社長をつとめる山口明夫氏です。山口氏は財政や社会保障などの課題について「一つ一つ解決していく」などと