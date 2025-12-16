ジブリパークで再現された、映画「君たちはどう生きるか」の名場面＝16日午後、愛知県長久手市ジブリパーク（愛知県長久手市）は16日、体験型展示「ジブリのなりきり名場面展」が17日にリニューアルするのを前に報道向け内覧会を開いた。展示替えは2022年の開園後初めてで、全14コーナー中、七つを入れ替えた。宮崎駿監督の映画「君たちはどう生きるか」などの名場面が新たに再現された。名場面展は屋内施設「ジブリの大倉庫」