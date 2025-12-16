お笑いトリオ・安田大サーカスのHIROさんが、自身のインスタグラムを更新。地元和歌山でツーリングを楽しんだことを投稿しています。 【写真を見る】【 安田大サーカス・HIRO 】愛車バイクで「プチカフェツーリング」地元和歌山でオムライスを満喫「楽しい〜〜〜」HIROさんは、地元・和歌山の名刹「根来寺」と思われる堂々たる山門の前に愛車バイク・PCX160を駐めた写真を投稿。真っ青な晴天の下に、黒く大きな山門と、バイク