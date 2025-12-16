ゴルフのJLPGAアワードが16日に行われ、山下美夢有選手が世界を舞台に顕著な活躍をして大いに輝いた選手に贈られる“輝き賞”や“敢闘賞”を受賞しました。今季全英女子オープンで米ツアー初優勝をメジャー初Vで飾った山下選手。授賞式には真っ赤なワンピース姿で登場しました。「想像以上に優勝することも出来ましたし、最後のルーキー・オブ・ザ・イヤーという賞ももらうことが出来て1年間充実しました」と喜びを語ります。「今