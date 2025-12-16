自民党の高市総理と日本維新の会の吉村代表の会談が、さきほどから国会内で始まりました。会談後には、そろって記者会見をおこなう予定です。自民・維新両党がいまの国会での議員定数の削減法案の成立を断念する方針を固めたことを受け、高市総理と吉村代表は来年の通常国会でも議論を続け、結論を出すという方針を確認する見通しです。