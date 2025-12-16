米空軍第18航空団は16日、嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）でのパラシュート降下訓練を継続すると表明した。「例外的に（嘉手納を）使用する」とした。米軍は訓練の実施場所として日米が合意している伊江島補助飛行場（同県伊江村）の運用を15日に再開したばかり。嘉手納での降下訓練に反対する県の反発は必至だ。第18航空団は嘉手納を使用する例として「天候や海況、その他の運用上の要因により伊江島の利用が制限される場合