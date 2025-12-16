浜松オートのG1「第67回スピード王決定戦」は、16日に前検日作業が行われた。粘り強い走りが持ち味の松山茂靖（47＝浜松）が入念な乗り込み作業を繰り返していた。「少しでも合った状態でレースしたいから」。そう話す姿は真剣そのもの。地元浜松での前節も「全然合っていなかった」と不完全燃焼に終わっただけに、G1の大舞台に悔しい思いをぶつけていきたい気持ちは強い。「いいイメージに少しでも近づけていきたい」。常