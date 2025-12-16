2026年のミラノ・コルティナオリンピックの日本代表が決まる「全日本フィギュア」が12月19日に開幕します。愛知県岡崎市出身の壷井達也選手(22)は、大学を休学し、ミラノへの切符を狙います。壷井選手：「昔からスケートをうまくなりたいというのはずっとあって、スケートを真剣にやるからにはオリンピックに行きたいなというのはずっとありました」壷井選手は、3歳の頃にフィギュアスケートと出会い、幼少