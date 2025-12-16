HEY-SMITHの猪狩秀平が中心となり結成されたバンド sometimesが始動。2026年春に初のツアー『We Have No Message』を開催する。 （関連：FACT、“完全無欠のロックバンド”として飾ったクライマックスHEY-SMITHと伝説を更新した最後の東京公演） sometimesは、猪狩（HEY-SMITH）、SATOBOY（SUNSHINE DUB）、Masasucks（FULLSCRATCH／the HIATUS／RADIOTS／J BAND／STRAIGHT BACK FORWARD）、Masuo（BACK DROP BOMB）