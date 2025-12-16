香港エクスプレス航空は、「年末エクスプレスセール」を12月16日午前11時から22日まで開催する。対象路線は仙台・東京/羽田・東京/成田・小松・名古屋/中部・大阪/関西・広島・高松・福岡・沖縄/那覇・石垣〜香港線で、片道運賃は4,000円から。運賃カテゴリはウルトラライトで、いずれも燃油サーチャージや諸税が別途必要となる。搭乗期間は12月29日から2026年6月30日まで、一部路線は異なる。売り切れ次第終了する。ライト運賃に