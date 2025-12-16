三井住友カードは、「全国の対象の鉄道で！スマホのVisaのタッチ決済で7％還元キャンペーン！」を12月15日から2026年1月31日まで実施している。三井住友カード発行のVisaカードのタッチ決済で対象路線を利用すると、利用額の7％分のVポイントを付与する。上限はカード1枚あたり1,000ポイント。対象となる事業者は、全国の鉄道・モノレール。阪急電鉄神戸高速線のほか、路線バスや空港・高速バスは対象外となる。タッチ決済に非対応