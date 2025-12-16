OPPOは16日、新型Androidスマートフォン「OPPO Find X9」を発表した。23日以降に順次発売される。本稿では主に本体外観を写真でご紹介する。 本体外観 左＝スペースブラック。右＝チタニウムグレー カメラやそのほか 「ゲームモード」のユーザーインターフェイス マルチスペクトルカメラの実演