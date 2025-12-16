17日は低気圧の影響で西日本や東日本では雲が広がりやすく、日本海側を中心に雨や雷雨となるでしょう。関東では晴れ間もありそうです。東北は雲が多く、所々で雨や雪が降る見込みです。北海道は太平洋側では晴れる所もありますが、日本海側では雪が降るでしょう。南西諸島は概ね晴れますが、所によりにわか雨がありそうです。最高気温は北日本では平年並みか低く、その他の地域は平年より高い所が多い見込みです。18日から19日にか