ＤｅＮＡが阪神から自由契約となったジョン・デュプランティエ投手と契約合意間近であることが１６日、分かった。ソフトバンク入りが決定的とみられていたが、急転直下の移籍劇となりそうだ。今季は阪神で１５試合に登板し、６勝３敗、防御率１・３９。１９３センチの長身から繰り出される１５０キロ超えの直球が武器で、ＤｅＮＡが残留交渉中のジャクソンとは２２年にドジャース傘下３Ａオクラホマシティーで共にプレーした経