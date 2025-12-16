お笑いコンビ・エルフの荒川が16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（19日公開）ファイヤーステージイベントに登場した。【写真】爪長っ！明るい笑顔で登場した荒川荒川は「いえ〜い！」といつものようにハイテンション＆小走りで登場。しかし、「リップ忘れてて、今取りに行ってもらってるんです！せっかくこんな機会なのに！悲しい泣きそう！」と絶叫していた。イベントについて聞かれると