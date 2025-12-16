Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤ÇÁí¹ç£µ°Ì°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ÄëµþÂç¤¬£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹çÆ±¼èºà¤ò³«ºÅ¡£½Ð±À±ØÅÁ£¸°Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£¶°Ì¤È¤¤¤º¤ì¤â°ÂÄê´¶¤ò»ý¤Ã¤Æº£µ¨¤òÁö¤êÈ´¤¤¤Æ¤­¤¿ÄëµþÂç¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡È£µ¶¯¡É¤È¤µ¤ì¤ëÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÃæÂç¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¾­¤Î¼Æ¸ÍÎËÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÁö¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¥¹¥­¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã