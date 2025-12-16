記者会見する北海道神恵内村の高橋昌幸村長＝16日午後、神恵内村来年2月の北海道神恵内村長選への立候補を表明した高橋昌幸村長（75）は16日、記者会見し、高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定に関し、住民投票の実施を検討する考えを表明した。既に終えた文献調査に続く第2段階の概要調査への移行について「村民の意見を聞いて判断する」と述べた。立候補を表明した同日の村議会後の会見で、概要調査にも賛成す