妊娠したベルーガの「ナナ」（名古屋港水族館提供）名古屋港水族館（名古屋市）は16日、同館で飼育しているクジラの仲間ベルーガ（シロイルカ）の「ナナ」が妊娠したと発表した。経過は順調で、出産は来年7〜8月ごろの予定。ナナは2007年に同館で生まれ、繁殖に成功すれば、2世代で水族館生まれの国内初の個体となる。同館によると、今年8月にエコー検査で胎児が確認され妊娠が判明した。担当者は「無事元気に生まれてほしい。