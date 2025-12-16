伝説のコンサートが４０年ぶりによみがえる。ＮＨＫは１６日、来年１月１０日午後９時からＢＳで井上陽水と安全地帯が一度だけ共演した１９８６年夏のコンサートを、最新のリマスター映像で放送すると発表した。コンサートは東京・明治神宮球場で１９８６年８月２０、２１日の２日間だけ行われたもの。当時、ＮＨＫＢＳ１で９０分の生中継特番が放送されるほど注目度は高かった。今回は同年１２月にＮＨＫ総合で放送された再