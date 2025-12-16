京都大などのチームは、へその緒（さい帯）を使って、手指の末梢（まっしょう）神経が傷ついた患者を治療する治験を２０２６年１月に始めると発表した。さい帯の細胞を培養し、立体的に組織を作る「バイオ３Ｄプリンター」で神経を覆う管を作製し、傷ついた部分に移植する。さい帯には、組織を修復する細胞が含まれている。他人へ移植しても、拒絶反応を起こさないとされる。チームは動物実験で、神経が再生するのを確認した。