プロ野球選手と一口に言っても、担当ポジションはさまざまです。プロ野球選手を目指す人のなかには、ポジションによって年俸がどれくらい変わるのか気になる人もいるでしょう。年俸は球団による差も大きいため、気になったときはまず球団別の平均年俸を調べてみてください。 今回は、プロ野球選手の球団別、ポジション別の平均年俸や、プロ野球選手の年俸の決まり方などについてご紹介します。 プロ野球選手の平均年