「イリカイ ホテル＆ラグジュアリー スイート」ってどこ？ どんなところ？「イリカイ ホテル＆ラグジュアリー スイート」は、ワイキキの玄関口とも言える場所にあり、アラモアナセンターへ徒歩7〜8分。ワイキキビーチやアラモアナビーチ、ヨットハーバーに近く、海側の客室からは美しい海やラグーンが望めます。客室のラナイからの景色。海やヒルトンのラグーンが見える左にあるのがWラインのバス停、右に見える建物が「イリカイ