ジャーナリストの伊藤詩織さんが2025年12月15日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見を開いた。監督したドキュメンタリー映画「Black Box Diaries」の日本公開版で修正した箇所を説明した一方、この修正について「ファクトチェックもなく」報道されたなどとして批判を展開した。会見の終盤、東京新聞の望月衣塑子記者と応酬する場面もあった。ホテルの防犯カメラ映像について言及「Black Box Diaries」は12月12日に日本で