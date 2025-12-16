メ～テレ（名古屋テレビ） オンラインで買い物をする機会が増えた一方で、運ぶ業者からは“悲鳴”が聞こえています。カメラが配送の現場に密着しました。 「今が一番忙しい時期ですね」 名古屋市内の住宅街。大きな荷物を運ぶのは、配達員です。 配送現場のひっ迫が、いま大きな問題となっています。 荷物の仕分け拠点では、まだ空が暗いうちから作業が始まっていました。 愛知県尾張旭市の物流会社「ビジネスキ