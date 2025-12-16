ラーメンチェーン「ジャンクガレッジ」は、2025年12月17日(水）から冬季限定メニュー「ガーリッククリームラーメン」（並990円）を販売する。※文中価格は全て税込表記ラーメンとまぜそばの2本柱で展開中の「ジャンクガレッジ」から、この冬、新作ラーメンが登場。濃厚なクリームソースとガーリックがマッチした「ガーリッククリームラーメン」。豚骨醤油ベースのスープに、特製のガーリッククリームが溶け出すことで、中毒性の高