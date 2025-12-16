愛知県豊田市、徳川家ゆかりの紅葉の名所・松平郷のすぐそばに、27年間変わらぬ味で親しまれる五平餅の名店があります。店を切り盛りするのは、88歳と84歳の名コンビ。「働き続けたい」という思いで守り続ける手作りの味は、1日に500本売れるほどの人気です。 ■松平郷の紅葉と五平餅の名店 「松平東照宮」は、徳川家康と共に松平家の始祖・親氏（ちかうじ）を祀る“徳川家のふるさと”で、周辺の「松平郷」は、史跡巡